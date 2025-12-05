AccueilATPNadal : "Depuis que j'ai pris ma retraite, j'ai joué une heure...
Nadal : « Depuis que j’ai pris ma retraite, j’ai joué une heure et demie avec deux filles de l’aca­démie. Je me suis senti comme un pur sparring‐partner »

Thomas S
Par Thomas S

Alors qu’il n’avait plus touché une raquette depuis sa retraite en novembre 2024, Rafael Nadal a fait son grand retour sur les courts à l’oc­ca­sion de deux entraî­ne­ments avec des élèves de son académie. 

Et visi­ble­ment, l’homme aux 14 Roland‐Garros a pris du plaisir. 

« Depuis que j’ai pris ma retraite, j’ai joué une heure et demie au tennis. Et c’était au cours des deux dernières semaines. J’ai joué avec deux filles de l’aca­démie. Je me suis senti comme un pur sparring‐partner, j’étais là pour faire de la figu­ra­tion parce que je m’en­traî­nais pour elles (rires). Je me suis bien amusé, c’était sympa de reprendre une raquette et plus amusant que le vélo ellip­tique. J’aimerais jouer une fois par semaine à partir de main­te­nant pour ne pas avoir à repartir de zéro si jamais j’ai envie de jouer. J’ai des douleurs, évidem­ment, mais en rédui­sant beau­coup l’ac­ti­vité, les choses s’atténuent. »

Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 16:46

