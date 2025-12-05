Alors qu’il n’avait plus touché une raquette depuis sa retraite en novembre 2024, Rafael Nadal a fait son grand retour sur les courts à l’occasion de deux entraînements avec des élèves de son académie.
Et visiblement, l’homme aux 14 Roland‐Garros a pris du plaisir.
« Depuis que j’ai pris ma retraite, j’ai joué une heure et demie au tennis. Et c’était au cours des deux dernières semaines. J’ai joué avec deux filles de l’académie. Je me suis senti comme un pur sparring‐partner, j’étais là pour faire de la figuration parce que je m’entraînais pour elles (rires). Je me suis bien amusé, c’était sympa de reprendre une raquette et plus amusant que le vélo elliptique. J’aimerais jouer une fois par semaine à partir de maintenant pour ne pas avoir à repartir de zéro si jamais j’ai envie de jouer. J’ai des douleurs, évidemment, mais en réduisant beaucoup l’activité, les choses s’atténuent. »
Publié le vendredi 5 décembre 2025 à 16:46