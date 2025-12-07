AccueilATPRafael Nadal : "Ni pendant ma carrière ni après, je n'ai jamais...
ATP

Rafael Nadal : « Ni pendant ma carrière ni après, je n’ai jamais pensé que sans bles­sures, j’au­rais pu gagner plus de Grands Chelems »

Lors d’une inter­view accordée à la Cadena SER, un après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal s’est encore exprimé avec son humi­lité légendaire. 

« Si je n’avais pas été blessé, je conti­nue­rais à jouer au tennis, mais j’ai 39 ans. Ni pendant ma carrière ni après, je n’ai jamais pensé que sans bles­sures, j’au­rais pu gagner plus de Grands Chelems. Marcel Granollers a 39 ans et est de ma géné­ra­tion, mais avec tout l’af­fec­tion que j’ai pour lui, il joue en double (rires). »

Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 18:51

