Lors d’une interview accordée à la Cadena SER, un après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal s’est encore exprimé avec son humilité légendaire.
« Si je n’avais pas été blessé, je continuerais à jouer au tennis, mais j’ai 39 ans. Ni pendant ma carrière ni après, je n’ai jamais pensé que sans blessures, j’aurais pu gagner plus de Grands Chelems. Marcel Granollers a 39 ans et est de ma génération, mais avec tout l’affection que j’ai pour lui, il joue en double (rires). »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 18:51