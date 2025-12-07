Dans notre dernier numéro de We Love Tennis Magazine où nous rendons hommage à la « Monf », Marion Bartoli a bien voulu répondre à la fameuse question lié au palmarès de Gaël qui aurait du être plus important.
« En fait, tu ne peux pas réécrire l’histoire. Le résultat finale, c’est le maximum que tu peux réaliser. Gaël n’a jamais balancé un match, il a toujours joué à fond. Et donc si tu ne gagnes pas les fameux grands matchs, c’est qu’en face ton adversaire était tout simplement plus fort. S’il n’y avait pas eu Nadal, Federer aurait gagné plus de titres à Roland‐Garros, etc etc.. On ne peut pas revenir en arrière. Les résultats représentent ce que tu es parvenu à atteindre avec ton niveau le jour j. J’ai souvent eu cette discussions avec Jo. S’il a perdu contre Djokovic lors de sa finale en Australie c’est juste que Nole était plus fort, et là dessus on était tous les deux d’accord, le reste c’est du bavardage »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 11:50