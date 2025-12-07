AccueilATPMarion Bartoli au sujet du palmarès de Monfils: "Gaël n'a jamais balancé...
Marion Bartoli au sujet du palmarès de Monfils : « Gaël n’a jamais balancé un match, il a toujours joué à fond. Et donc si tu ne gagnes pas les fameux grands matchs, c’est qu’en face ton adver­saire était tout simple­ment plus fort »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Dans notre dernier numéro de We Love Tennis Magazine où nous rendons hommage à la « Monf », Marion Bartoli a bien voulu répondre à la fameuse ques­tion lié au palmarès de Gaël qui aurait du être plus important.

« En fait, tu ne peux pas réécrire l’his­toire. Le résultat finale, c’est le maximum que tu peux réaliser. Gaël n’a jamais balancé un match, il a toujours joué à fond. Et donc si tu ne gagnes pas les fameux grands matchs, c’est qu’en face ton adver­saire était tout simple­ment plus fort. S’il n’y avait pas eu Nadal, Federer aurait gagné plus de titres à Roland‐Garros, etc etc.. On ne peut pas revenir en arrière. Les résul­tats repré­sentent ce que tu es parvenu à atteindre avec ton niveau le jour j. J’ai souvent eu cette discus­sions avec Jo. S’il a perdu contre Djokovic lors de sa finale en Australie c’est juste que Nole était plus fort, et là dessus on était tous les deux d’ac­cord, le reste c’est du bavardage »

Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 11:50

