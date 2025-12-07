Depuis Londres où se tenait une étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown), l’exhibition qu’il a créée en 2020, Patrick Mouratoglou a répondu aux questions de Tennis365. Il a notamment donné le nom du joueur qui pourrait venir concurrencer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les années à venir.
« Je l’ai dit il y a plusieurs années, je pense que si Jack Draper parvient à éviter les blessures, il fera sans aucun doute partie des cinq meilleurs joueurs. Il a le potentiel pour rivaliser avec Alcaraz et Sinner. Il a vraiment tout pour lui. Je pense qu’il a l’état d’esprit nécessaire, ce qui est le plus important. C’est un compétiteur incroyable. Je pense qu’il est très ambitieux, il est intelligent. Je l’apprécie beaucoup et je pense qu’il a un jeu formidable. Il est également très puissant. »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 16:26