Depuis Londres où se tenait une étape de l’UTS (Ultimate Tennis Showdown), l’ex­hi­bi­tion qu’il a créée en 2020, Patrick Mouratoglou a répondu aux ques­tions de Tennis365. Il a notam­ment donné le nom du joueur qui pour­rait venir concur­rencer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner dans les années à venir.

« Je l’ai dit il y a plusieurs années, je pense que si Jack Draper parvient à éviter les bles­sures, il fera sans aucun doute partie des cinq meilleurs joueurs. Il a le poten­tiel pour riva­liser avec Alcaraz et Sinner. Il a vrai­ment tout pour lui. Je pense qu’il a l’état d’es­prit néces­saire, ce qui est le plus impor­tant. C’est un compé­ti­teur incroyable. Je pense qu’il est très ambi­tieux, il est intel­li­gent. Je l’ap­précie beau­coup et je pense qu’il a un jeu formi­dable. Il est égale­ment très puissant. »