Dans des propos relayés par Ubitennis, Fabio Fognini est revenu sur sa rela­tion complexe avec le tennis, confes­sant que sa vision du jeu avait évolué lors du dernier match de sa carrière, contre Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon l’été dernier (7−5, 6–7, 7–5, 2–6, 6–1).

« Les moments où j’ai détesté le tennis ? Quand on me disait : ‘Vas‑y et amuse‐toi’. Mais comment m’amuser… Je vais sur le court et je dois trouver le moyen de te battre, de gagner. Je ne m’amuse pas. Je me suis amusé lors du dernier match de ma carrière. Et pas parce que j’avais décidé que ce serait le dernier match de ma carrière – car je l’ai décidé après –, mais parce que la veille au soir, je me suis endormi avec Farah, ma deuxième fille, et en me tour­nant sur le côté, je me suis dit : ‘S’il te plaît Fabio, amuse‐toi demain’. Et là, j’ai commencé à réflé­chir, car mon prin­cipal rêve était de ne pas faire mauvaise figure. Je jouais contre le numéro 2 mondial sur le plus beau terrain du monde. Et je me suis beau­coup amusé. »