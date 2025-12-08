En marge de l’UTS de Londres où il perdu en finale, Casper Ruud s’est exprimé chez nos confrères de The Tennis Gazette au sujet de la « polé­mique » autour de son « enga­ge­ment » quand la saison sur gazon débute.

« Je crois que ma blague sur l’herbe a été un peu mal comprise. Je faisais surtout réfé­rence à mon propre niveau sur gazon, qui n’est pas très bon. Et bien sûr, j’es­père qu’il s’amé­lio­rera à l’avenir. Mais c’est une surface vrai­ment agréable à jouer. Et vous savez, c’est sur gazon et sur terre battue que le tennis a commencé, ce sont les surfaces les plus histo­riques, donc j’ap­précie vrai­ment mon temps même s’il n’est géné­ra­le­ment pas très long quand je vais à Wimbledon, mais peut‐être qu’une année cela changera. »