En marge de l’UTS de Londres où il perdu en finale, Casper Ruud s’est exprimé chez nos confrères de The Tennis Gazette au sujet de la « polémique » autour de son « engagement » quand la saison sur gazon débute.
« Je crois que ma blague sur l’herbe a été un peu mal comprise. Je faisais surtout référence à mon propre niveau sur gazon, qui n’est pas très bon. Et bien sûr, j’espère qu’il s’améliorera à l’avenir. Mais c’est une surface vraiment agréable à jouer. Et vous savez, c’est sur gazon et sur terre battue que le tennis a commencé, ce sont les surfaces les plus historiques, donc j’apprécie vraiment mon temps même s’il n’est généralement pas très long quand je vais à Wimbledon, mais peut‐être qu’une année cela changera. »
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 10:50