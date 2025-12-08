Interviewé par la Cadena SER, un an après qu’il ait mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal a notamment répondu à la question suivante : « Que pensez‐vous du fait que nous continuions à vous considérer comme le meilleur sportif espagnol de tous les temps ? »
« Les critères, c’est vous qui les fixez, mais je vous en suis toujours très reconnaissant… C’est un grand honneur et une grande satisfaction d’être reconnu pour cela. Je me suis toujours efforcé de donner le meilleur de moi‐même sans penser à ces choses‐là. J’ai eu la chance d’avoir beaucoup de choses en ma faveur, un environnement, une famille, et puis je pense une bonne capacité d’effort et un bon talent, c’est la vérité », a répondu l’homme aux 14 Roland‐Garros.
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 12:42