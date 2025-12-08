Interviewé par la Cadena SER, un an après qu’il ait mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal a notam­ment répondu à la ques­tion suivante : « Que pensez‐vous du fait que nous conti­nuions à vous consi­dérer comme le meilleur sportif espa­gnol de tous les temps ? »

« Les critères, c’est vous qui les fixez, mais je vous en suis toujours très recon­nais­sant… C’est un grand honneur et une grande satis­fac­tion d’être reconnu pour cela. Je me suis toujours efforcé de donner le meilleur de moi‐même sans penser à ces choses‐là. J’ai eu la chance d’avoir beau­coup de choses en ma faveur, un envi­ron­ne­ment, une famille, et puis je pense une bonne capa­cité d’ef­fort et un bon talent, c’est la vérité », a répondu l’homme aux 14 Roland‐Garros.