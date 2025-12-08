C’est le temps des récompense et des bilans.
L’ATP a donc fait son choix concernant les meilleurs coups de l’année et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est subjectif même si l’ATP ne peut pas piocher dans les images de tournois du Grand Chelem pour faire sa sélection.
IT ALL COMES DOWN TO YOUR VOTE…🥁— ATP Tour (@atptour) December 3, 2025
Who’s taking home the crown for 2025 #ATPHotShotOfTheYear 👑🥇
VOTE HERE : https://t.co/9S43dSgMOj pic.twitter.com/ScSeFGT884
Si Alcaraz a le privilège de faire partie de la sélection, ce n’est pas le cas de Jannik Sinner.
D’ailleurs dans ce top 10, l’arrivée impromptue d’un point de double est difficile à saisir…
A vous de juger maintenant..
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 09:51