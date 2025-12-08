C’est le temps des récom­pense et des bilans.

L’ATP a donc fait son choix concer­nant les meilleurs coups de l’année et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est subjectif même si l’ATP ne peut pas piocher dans les images de tour­nois du Grand Chelem pour faire sa sélection.

IT ALL COMES DOWN TO YOUR VOTE…🥁



Who’s taking home the crown for 2025 #ATPHotShotOfTheYear 👑🥇



VOTE HERE : https://t.co/9S43dSgMOj pic.twitter.com/ScSeFGT884 — ATP Tour (@atptour) December 3, 2025

Si Alcaraz a le privi­lège de faire partie de la sélec­tion, ce n’est pas le cas de Jannik Sinner.

D’ailleurs dans ce top 10, l’ar­rivée impromptue d’un point de double est diffi­cile à saisir…

A vous de juger maintenant..