AccueilVidéosPour les "hot shot" 2025, l'ATP zappe Sinner, c'est très étrange...
Vidéos

Pour les « hot shot » 2025, l’ATP zappe Sinner, c’est très étrange !

Jean Muller
Par Jean Muller

-

101

C’est le temps des récom­pense et des bilans. 

L’ATP a donc fait son choix concer­nant les meilleurs coups de l’année et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est subjectif même si l’ATP ne peut pas piocher dans les images de tour­nois du Grand Chelem pour faire sa sélection.

Si Alcaraz a le privi­lège de faire partie de la sélec­tion, ce n’est pas le cas de Jannik Sinner. 

D’ailleurs dans ce top 10, l’ar­rivée impromptue d’un point de double est diffi­cile à saisir…

A vous de juger maintenant..

Publié le lundi 8 décembre 2025 à 09:51

Article précédent
Marcos Baghdatis connait la méthode pour que Tsitsipas signe un come‐back : « Je suggé­re­rais peut‐être de revenir à l’es­sen­tiel. Recommencez à zéro. Repartez de zéro, d’ac­cepter la situa­tion actuelle et de construire à partir de là »
Article suivant
Elena Vesnina ose évoquer les méthodes de Vukov pour expli­quer le renou­veau de Rybakina : « Tu es sur le court. Tu gagnes, allez, tu es une machine, tu travailles ! »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.