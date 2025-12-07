Dans des propos relayés par Tennis365, Carlos Alcaraz n’a pas hésité à couvrir d’éloges le phéno­mène brési­lien Joao Fonseca, qu’il affron­tera le 8 décembre prochain à Miami.

« C’est un joueur spécial et incroyable. Sa puis­sance est impres­sion­nante, son service est très bon, ce qui, pour moi, quand je suis entré sur le circuit, était ce qui me posait le plus de problèmes. Joao a égale­ment un coup droit redou­table. Si je devais citer un point à améliorer, ce serait sa mobi­lité. Petit à petit, il va évoluer dans ce domaine et, pour moi, il est un joueur excep­tionnel. Après tout, c’est sa première saison sur le circuit, et je trouve qu’il s’en sort très bien. »