Dans des propos relayés par Tennis365, Carlos Alcaraz n’a pas hésité à couvrir d’éloges le phénomène brésilien Joao Fonseca, qu’il affrontera le 8 décembre prochain à Miami.
« C’est un joueur spécial et incroyable. Sa puissance est impressionnante, son service est très bon, ce qui, pour moi, quand je suis entré sur le circuit, était ce qui me posait le plus de problèmes. Joao a également un coup droit redoutable. Si je devais citer un point à améliorer, ce serait sa mobilité. Petit à petit, il va évoluer dans ce domaine et, pour moi, il est un joueur exceptionnel. Après tout, c’est sa première saison sur le circuit, et je trouve qu’il s’en sort très bien. »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 18:22