Alors que l’étape de Londres a été remportée par Alex de Minaur, nos confrères de Tennis365.com visiblement proche du coach tricolore semblent très enthousiastes au sujet de ce circuit. Effectivement on ne peut nier que l’UTS change la donne mais il ne faut pas en faire des tonnes et prendre le sujet par le bon bout.
L’UTS n’a pas crée une révolution et le tennis reste un sport mondial qui n’a pas que des fans de plus de 65 ans. Après on ne peut critiquer cette initiative d’autant que les équipes de Patrick Mouratoglou font un boulot de grande qualité.
Après quand Patrick dit : « Je ne comprends même pas comment les événements de tennis traditionnels peuvent se plaindre de la concurrence de l’UTS. Vous savez, dans tous les domaines du monde, il y a de la concurrence », il pousse un peu le bouchon mais c’est de bonne guerre et c’est son bébé.
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 11:50