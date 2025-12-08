Alors que l’étape de Londres a été remportée par Alex de Minaur, nos confrères de Tennis365.com visi­ble­ment proche du coach trico­lore semblent très enthou­siastes au sujet de ce circuit. Effectivement on ne peut nier que l’UTS change la donne mais il ne faut pas en faire des tonnes et prendre le sujet par le bon bout.

L’UTS n’a pas crée une révo­lu­tion et le tennis reste un sport mondial qui n’a pas que des fans de plus de 65 ans. Après on ne peut criti­quer cette initia­tive d’au­tant que les équipes de Patrick Mouratoglou font un boulot de grande qualité.

Après quand Patrick dit : « Je ne comprends même pas comment les événe­ments de tennis tradi­tion­nels peuvent se plaindre de la concur­rence de l’UTS. Vous savez, dans tous les domaines du monde, il y a de la concur­rence », il pousse un peu le bouchon mais c’est de bonne guerre et c’est son bébé.