Un an et demi après avoir stoppé sa carrière, et quelques mois après la fin de sa collaboration avec Novak Djokovic, Andy Murray a avoué que le tennis ne lui manquait pas.
« J’ai l’impression que mon objectif a changé. J’étais très concentré sur ma carrière de tennis, et maintenant toute cette attention va à ma famille et à mes enfants. Je n’ai donc aucune envie d’aller sur un court de tennis pour le moment ; cela ne me manque pas. Et je pense que c’est vraiment positif », a confié le triple lauréat en Grand Chelem lors d’une interview accordée au magazine Hello.
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 17:19