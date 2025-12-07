Un an et demi après avoir stoppé sa carrière, et quelques mois après la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Novak Djokovic, Andy Murray a avoué que le tennis ne lui manquait pas.

« J’ai l’im­pres­sion que mon objectif a changé. J’étais très concentré sur ma carrière de tennis, et main­te­nant toute cette atten­tion va à ma famille et à mes enfants. Je n’ai donc aucune envie d’aller sur un court de tennis pour le moment ; cela ne me manque pas. Et je pense que c’est vrai­ment positif », a confié le triple lauréat en Grand Chelem lors d’une inter­view accordée au maga­zine Hello.