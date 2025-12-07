AccueilInsoliteToni Nadal révèle sa nouvelle relation avec Rafa
Toni Nadal révèle sa nouvelle rela­tion avec Rafa

Jean Muller
Jean Muller

S’exprimant chez nos confrères de Punto De Break, l’oncle de Rafa a bien voulu dévoiler la rela­tion qu’il avait main­te­nant que son neveu ne jouait plus au tennis depuis un certain temps.

« En tant que personne, Rafael est resté le même, il continue à faire les mêmes choses et à se comporter de la même manière, même s’il est vrai qu’il est désor­mais père et qu’il a d’autres préoc­cu­pa­tions. Personnellement, je peux vous assurer que rien n’a changé après sa retraite. Ma rela­tion avec lui est plus une rela­tion d’amitié qu’une rela­tion oncle‐neveu. Nous sommes une famille unie, nous faisons beau­coup de choses ensemble, comme jouer au golf ou dîner ensemble, et je rends souvent visite à ses enfants. Nous avons une rela­tion fami­liale normale »

Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 08:50

