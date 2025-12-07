S’exprimant chez nos confrères de Punto De Break, l’oncle de Rafa a bien voulu dévoiler la relation qu’il avait maintenant que son neveu ne jouait plus au tennis depuis un certain temps.
« En tant que personne, Rafael est resté le même, il continue à faire les mêmes choses et à se comporter de la même manière, même s’il est vrai qu’il est désormais père et qu’il a d’autres préoccupations. Personnellement, je peux vous assurer que rien n’a changé après sa retraite. Ma relation avec lui est plus une relation d’amitié qu’une relation oncle‐neveu. Nous sommes une famille unie, nous faisons beaucoup de choses ensemble, comme jouer au golf ou dîner ensemble, et je rends souvent visite à ses enfants. Nous avons une relation familiale normale »
Publié le dimanche 7 décembre 2025 à 08:50