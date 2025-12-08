Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 8 mondial, John Isner, a désigné ce qui est selon lui la « plus grand rivalité dans l’histoire du tennis ».
« Pour moi, parce que je suis le plus âgé du groupe, j’ai aimé Sampras contre Agassi. Ce n’est pas comme s’ils étaient des ennemis jurés, mais vous savez, il y a manifestement une énorme rivalité entre eux. Je ne pense pas qu’ils soient les meilleurs amis du monde, mais encore une fois, ce ne sont pas des ennemis. Mais j’ai grandi en regardant ces deux joueurs, en les regardant disputer les finales des grands tournois et, vous savez, Sampras battre Agassi en finale de l’US Open. »
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 13:45