Dans le dernier épisode du podcast « Nothing Major », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’an­cien numéro 8 mondial, John Isner, a désigné ce qui est selon lui la « plus grand riva­lité dans l’his­toire du tennis ».

« Pour moi, parce que je suis le plus âgé du groupe, j’ai aimé Sampras contre Agassi. Ce n’est pas comme s’ils étaient des ennemis jurés, mais vous savez, il y a mani­fes­te­ment une énorme riva­lité entre eux. Je ne pense pas qu’ils soient les meilleurs amis du monde, mais encore une fois, ce ne sont pas des ennemis. Mais j’ai grandi en regar­dant ces deux joueurs, en les regar­dant disputer les finales des grands tour­nois et, vous savez, Sampras battre Agassi en finale de l’US Open. »