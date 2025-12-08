Invitée de l’émission « Che tempo che fa », dont les propos ont été relayés par le Corriere dello Sport, la 8e joueuse mondiale, Jasmine Paolini, a donné sa préférence entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et elle opté pour son compatriote.
« J’adore quand Jannik frappe fort la balle, c’est une sensation que j’aime aussi ressentir personnellement. Bien sûr, Alcaraz a lui aussi un tennis qui vous laisse bouche bée. Ils sont tous les deux incroyables, mais Jannik est Jannik ».
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 14:28