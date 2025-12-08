AccueilATP - WTAPaolini tranche entre Alcaraz et Sinner : "Ils sont tous les deux...
Paolini tranche entre Alcaraz et Sinner : « Ils sont tous les deux incroyables mais… »

Invitée de l’émis­sion « Che tempo che fa », dont les propos ont été relayés par le Corriere dello Sport, la 8e joueuse mondiale, Jasmine Paolini, a donné sa préfé­rence entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Et elle opté pour son compatriote. 

« J’adore quand Jannik frappe fort la balle, c’est une sensa­tion que j’aime aussi ressentir person­nel­le­ment. Bien sûr, Alcaraz a lui aussi un tennis qui vous laisse bouche bée. Ils sont tous les deux incroyables, mais Jannik est Jannik ».

