Si elle a rapidement démenti un éventuel retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réintégration au programme antidopage de l’ITIA (Agence internationale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’a pas éteint toutes les rumeurs.
L’ex‐5e joueuse mondiale, Anna Chakvetadze, a donné son avis pour Tennis365 sur la possibilité que l’Américaine de 44 ans ressorte ses raquettes du placard.
« Serena est une légende de notre sport et l’une des plus grandes championnes de l’histoire. Si elle décide un jour de revenir, ce serait évidemment quelque chose de très spécial pour le tennis. Dans les matchs individuels, en particulier sur les plus grands courts, elle pourrait encore se montrer très compétitive. Mais un tournoi complet, et en particulier les deux semaines d’un Grand Chelem, représentent un défi complètement différent. La question clé est de savoir comment le corps réagit à ce type d’effort physique sur la durée. Si elle revient, je suis sûre que ce ne sera que pour quelque chose qui a vraiment du sens pour elle. Elle a tout accompli dans le tennis et son héritage est déjà intouchable. »
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 15:29