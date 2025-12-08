Si elle a rapi­de­ment démenti un éven­tuel retour sur le circuit en 2026, après l’annonce de sa réin­té­gra­tion au programme anti­do­page de l’ITIA (Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis), Serena Williams n’a pas éteint toutes les rumeurs.

L’ex‐5e joueuse mondiale, Anna Chakvetadze, a donné son avis pour Tennis365 sur la possi­bi­lité que l’Américaine de 44 ans ressorte ses raquettes du placard.

« Serena est une légende de notre sport et l’une des plus grandes cham­pionnes de l’his­toire. Si elle décide un jour de revenir, ce serait évidem­ment quelque chose de très spécial pour le tennis. Dans les matchs indi­vi­duels, en parti­cu­lier sur les plus grands courts, elle pour­rait encore se montrer très compé­ti­tive. Mais un tournoi complet, et en parti­cu­lier les deux semaines d’un Grand Chelem, repré­sentent un défi complè­te­ment diffé­rent. La ques­tion clé est de savoir comment le corps réagit à ce type d’ef­fort physique sur la durée. Si elle revient, je suis sûre que ce ne sera que pour quelque chose qui a vrai­ment du sens pour elle. Elle a tout accompli dans le tennis et son héri­tage est déjà intouchable. »