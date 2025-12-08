En froid avec Filippo Volandri, capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, depuis sa non‐sélection en 2023, Fabio Fognini a récem­ment adressé un tacle à son compa­triote, avant de revenir sur ce grand regret.

« Je n’ai parti­cipé à aucun sacre en Coupe Davis et cela restait mon rêve. Pourquoi m’ont‐ils laissé de côté ? Je ne sais pas, demandez au capi­taine Volandri. On ne m’a jamais donné d’ex­pli­ca­tion, mais je ne me suis disputé avec personne », a lâché le néo‐retraité dans des propos relayés par Punto de Break.