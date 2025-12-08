En froid avec Filippo Volandri, capitaine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, depuis sa non‐sélection en 2023, Fabio Fognini a récemment adressé un tacle à son compatriote, avant de revenir sur ce grand regret.
« Je n’ai participé à aucun sacre en Coupe Davis et cela restait mon rêve. Pourquoi m’ont‐ils laissé de côté ? Je ne sais pas, demandez au capitaine Volandri. On ne m’a jamais donné d’explication, mais je ne me suis disputé avec personne », a lâché le néo‐retraité dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le lundi 8 décembre 2025 à 14:56