« Je n’ai jamais vu un joueur aussi mal préparé de ma vie. Avec mon genou, je suis trois fois plus en forme que lui. C’est vraiment terrible », avait lâché Goran Ivanisevic lors de sa brève collaboration avec Stefanos Tsitsipas.
Interviewée quelques mois plus tard par le média russe Sports, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la mère et conseillère de Stefanos Tsitsipas, Julia Apostoli, n’a vraiment pas épargné le Croate.
« L’histoire de Goran Ivanisevic en tant qu’entraîneur commence et se termine avec un joueur nommé Novak Djokovic. Il s’est complètement perdu en lui. Je l’ai vu. Cela m’a choquée. Il traitait Djokovic comme une personne chère qui avait besoin d’un soutien total. Ivanisevic était prêt à tout pour Djokovic, prêt à satisfaire tous ses caprices. Et cela m’a convaincu. Mais cela s’est avéré être une illusion. En observant cette relation, j’ai naïvement supposé que cela pourrait être la même chose avec le prochain joueur. C’était mon idée. Je ne me suis pas contentée de conseiller Stefanos, j’ai insisté. J’en assume l’entière responsabilité. Je reconnais que c’était un mauvais choix. »
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 17:51