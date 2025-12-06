« Je n’ai jamais vu un joueur aussi mal préparé de ma vie. Avec mon genou, je suis trois fois plus en forme que lui. C’est vrai­ment terrible », avait lâché Goran Ivanisevic lors de sa brève colla­bo­ra­tion avec Stefanos Tsitsipas.

Interviewée quelques mois plus tard par le média russe Sports, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, la mère et conseillère de Stefanos Tsitsipas, Julia Apostoli, n’a vrai­ment pas épargné le Croate.

« L’histoire de Goran Ivanisevic en tant qu’en­traî­neur commence et se termine avec un joueur nommé Novak Djokovic. Il s’est complè­te­ment perdu en lui. Je l’ai vu. Cela m’a choquée. Il trai­tait Djokovic comme une personne chère qui avait besoin d’un soutien total. Ivanisevic était prêt à tout pour Djokovic, prêt à satis­faire tous ses caprices. Et cela m’a convaincu. Mais cela s’est avéré être une illu­sion. En obser­vant cette rela­tion, j’ai naïve­ment supposé que cela pour­rait être la même chose avec le prochain joueur. C’était mon idée. Je ne me suis pas contentée de conseiller Stefanos, j’ai insisté. J’en assume l’en­tière respon­sa­bi­lité. Je recon­nais que c’était un mauvais choix. »