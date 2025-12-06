AccueilATPMurray, ex-coach de Djokovic : "Au départ, tout se passait bien et...
Murray, ex‐coach de Djokovic : « Au départ, tout se passait bien et c’est dommage ce qu’il se soit passé ce qui s’est passé en Australie »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

De passage dans « The Tennis Podcast », Andy Murray a dressé un bilan de sa courte colla­bo­ra­tion avec Novak Djokovic, qu’il a entraîné en début de saison 2025. 

« Au départ, tout se passait bien et c’est dommage ce qui s’est passé en Australie avec la bles­sure, mais il a montré un tennis incroyable pendant ce tournoi. Après la bles­sure, ce furent sans aucun doute des mois compli­qués pour lui ainsi que pour son équipe (défaites au premier tour à Doha et à Indian Wells, puis en finale à Miami contre Mensik, ndlr). J’ai beau­coup appris sur ce que signifie être entraî­neur. Je me suis vrai­ment investi, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour aider et j’ai aussi tissé de bonnes rela­tions avec son équipe. »

Publié le samedi 6 décembre 2025 à 16:59

