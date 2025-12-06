De passage dans « The Tennis Podcast », Andy Murray a dressé un bilan de sa courte collaboration avec Novak Djokovic, qu’il a entraîné en début de saison 2025.
« Au départ, tout se passait bien et c’est dommage ce qui s’est passé en Australie avec la blessure, mais il a montré un tennis incroyable pendant ce tournoi. Après la blessure, ce furent sans aucun doute des mois compliqués pour lui ainsi que pour son équipe (défaites au premier tour à Doha et à Indian Wells, puis en finale à Miami contre Mensik, ndlr). J’ai beaucoup appris sur ce que signifie être entraîneur. Je me suis vraiment investi, j’ai fait tout ce que j’ai pu pour aider et j’ai aussi tissé de bonnes relations avec son équipe. »
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 16:59