De passage sur Tennis Channel, l’entraîneur de Tommy Paul, Brad Stine, a souligné le travail réalisé par Jannik Sinner au cours de la saison.
« Je pense que l’une des raisons pour lesquelles Jannik a gagné à Wimbledon est qu’il fait des choses différentes en fonction de ce qu’il estime nécessaire pour pouvoir rivaliser avec Carlos. Jannik monte clairement plus au filet, il attaque un peu plus qu’avant. Carlos apporte quelques modifications techniques mineures. Je trouve toujours intéressant de voir, tout au long de la saison, des joueurs de ce niveau qui sont prêts à apporter des ajustements à leur jeu et qui le font tout au long de la saison. Ils n’attendent pas l’intersaison. »
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 15:28