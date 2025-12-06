De passage sur Tennis Channel, l’en­traî­neur de Tommy Paul, Brad Stine, a souligné le travail réalisé par Jannik Sinner au cours de la saison.

« Je pense que l’une des raisons pour lesquelles Jannik a gagné à Wimbledon est qu’il fait des choses diffé­rentes en fonc­tion de ce qu’il estime néces­saire pour pouvoir riva­liser avec Carlos. Jannik monte clai­re­ment plus au filet, il attaque un peu plus qu’a­vant. Carlos apporte quelques modi­fi­ca­tions tech­niques mineures. Je trouve toujours inté­res­sant de voir, tout au long de la saison, des joueurs de ce niveau qui sont prêts à apporter des ajus­te­ments à leur jeu et qui le font tout au long de la saison. Ils n’at­tendent pas l’intersaison. »