Un peu plus d’un an après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal a accordé une interview à la Cadena SER dans laquelle il s’est exprimé sur sa nouvelle vie, plus chargée qu’il ne l’imaginait.
« Je pensais avoir beaucoup plus de temps pour tout. Je pense que c’est une question d’organisation, je suis devenu père et cela complique encore plus les choses. J’imaginais aussi que la première année serait plus chaotique dans le sens où je serais sans cesse en déplacement. Mais quand je pense à l’année prochaine, je me rends compte qu’elle ne s’annonce pas très calme non plus. Je suis donc plus occupé que je ne le pensais. »
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 16:27