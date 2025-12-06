Un peu plus d’un an après avoir mis un terme à sa carrière, Rafael Nadal a accordé une inter­view à la Cadena SER dans laquelle il s’est exprimé sur sa nouvelle vie, plus chargée qu’il ne l’imaginait.

« Je pensais avoir beau­coup plus de temps pour tout. Je pense que c’est une ques­tion d’or­ga­ni­sa­tion, je suis devenu père et cela complique encore plus les choses. J’imaginais aussi que la première année serait plus chao­tique dans le sens où je serais sans cesse en dépla­ce­ment. Mais quand je pense à l’année prochaine, je me rends compte qu’elle ne s’an­nonce pas très calme non plus. Je suis donc plus occupé que je ne le pensais. »