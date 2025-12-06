Présent à Londres ce week‐end pour une étape de l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou, Casper Ruud est passé dans l’émission Quality Shot Tennis. Il a comparé ses expériences finale de Roland‐Garros contre Rafael Nadal (2022) et Novak Djokovic (2023).
« Je pourrais en parler pendant des heures, mais je dirai simplement que j’ai affronté Novak et Rafa en finale à Roland‐Garros. Novak m’a semblé plus facile à jouer car il ne frappe pas la balle avec un effet de 40 000 tours par minute (exagération, ndlr) et sa balle n’est pas aussi lourde que celle de Rafa. Rafa vous épuise physiquement dès le début, car chaque coup est très lourd à contrer, tandis que Novak joue plus bas, il joue plus plat, donc vous pouvez frapper la balle un peu plus facilement contre Novak, mais il vous épuisera physiquement à un moment donné. Mais je pense simplement que le choc ou la vague arrive plus tôt avec Rafa, et qu’il tient bon. Il vous le montre dès le premier match. Novak est un peu plus… pas lent au démarrage, mais un peu différent. Mais ils sont tous les deux incroyables à leur manière. »
