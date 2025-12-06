Présent à Londres ce week‐end pour une étape de l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou, Casper Ruud est passé dans l’émis­sion Quality Shot Tennis. Il a comparé ses expé­riences finale de Roland‐Garros contre Rafael Nadal (2022) et Novak Djokovic (2023).

« Je pour­rais en parler pendant des heures, mais je dirai simple­ment que j’ai affronté Novak et Rafa en finale à Roland‐Garros. Novak m’a semblé plus facile à jouer car il ne frappe pas la balle avec un effet de 40 000 tours par minute (exagé­ra­tion, ndlr) et sa balle n’est pas aussi lourde que celle de Rafa. Rafa vous épuise physi­que­ment dès le début, car chaque coup est très lourd à contrer, tandis que Novak joue plus bas, il joue plus plat, donc vous pouvez frapper la balle un peu plus faci­le­ment contre Novak, mais il vous épui­sera physi­que­ment à un moment donné. Mais je pense simple­ment que le choc ou la vague arrive plus tôt avec Rafa, et qu’il tient bon. Il vous le montre dès le premier match. Novak est un peu plus… pas lent au démar­rage, mais un peu diffé­rent. Mais ils sont tous les deux incroyables à leur manière. »