Blessé au dos depuis Roland‐Garros, Arthur Fils n’a rejoué qu’un tournoi depuis, à Toronto cet été. Et alors que le Français de 21 ans (40e mondial) prépare son grand retour, le journaliste Benoît Maylin a partagé son enthousiasme.
🙏🏼 Ce sera mon voeux tennis de 2026.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) December 5, 2025
Revoir Arthur Fils sur un court, en tournoi, en pleine forme, à titiller les meilleurs, à rentrer dans le Top 10, à nous enflammer en Grand Chelem…
Et, croisons les doigts, il se prépare à tout ça au Koweït à l’académie de Rafa.
Vamos ! pic.twitter.com/TsPoWxWn3A
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 17:14