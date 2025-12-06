AccueilATPBenoît Maylin : "Ce sera mon voeux tennis de 2026. Je veux...
ATP

Benoît Maylin : « Ce sera mon voeux tennis de 2026. Je veux le revoir sur un court, en pleine forme, à titiller les meilleurs, à rentrer dans le Top 10, à nous enflammer en Grand Chelem… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

161

Blessé au dos depuis Roland‐Garros, Arthur Fils n’a rejoué qu’un tournoi depuis, à Toronto cet été. Et alors que le Français de 21 ans (40e mondial) prépare son grand retour, le jour­na­liste Benoît Maylin a partagé son enthousiasme. 

« Ce sera mon voeux tennis de 2026. Revoir Arthur Fils sur un court, en tournoi, en pleine forme, à titiller les meilleurs, à rentrer dans le Top 10, à nous enflammer en Grand Chelem… Et, croi­sons les doigts, il se prépare à tout ça au Koweït à l’académie de Rafa. Vamos ! »

Publié le samedi 6 décembre 2025 à 17:14

Article précédent
Murray, ex‐coach de Djokovic : « Au départ, tout se passait bien et c’est dommage ce qu’il se soit passé ce qui s’est passé en Australie »
Article suivant
Julia Apostoli, mère de Tsitsipas, dézingue Ivanisevic : « L’histoire de Goran en tant que coach commence et se termine avec un joueur nommé Djokovic. Il s’est complè­te­ment perdu »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.