Blessé au dos depuis Roland‐Garros, Arthur Fils n’a rejoué qu’un tournoi depuis, à Toronto cet été. Et alors que le Français de 21 ans (40e mondial) prépare son grand retour, le jour­na­liste Benoît Maylin a partagé son enthousiasme.

🙏🏼 Ce sera mon voeux tennis de 2026.

Revoir Arthur Fils sur un court, en tournoi, en pleine forme, à titiller les meilleurs, à rentrer dans le Top 10, à nous enflammer en Grand Chelem…

Et, croi­sons les doigts, il se prépare à tout ça au Koweït à l’académie de Rafa.

