AccueilATP - WTAJason Stacy, coach de Sabalenka, prévient Kyrgios : "Nous nous entraînons parfois...
ATP - WTA

Jason Stacy, coach de Sabalenka, prévient Kyrgios : « Nous nous entraî­nons parfois avec certains hommes, et elle s’en sort bien. Elle est forte et rapide »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

49

Programmée le 28 décembre prochain à Dubaï, la « bataille des sexes » entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka approche à grands pas. 

De passage dans le podcast « The Line », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, le co‐entraîneur de la numéro 1 mondiale, Jason Stacy, a mis en garde l’Australien. 

« Nous nous entraî­nons parfois avec certains hommes, et elle s’en sort bien. Elle est forte et rapide. Mais elle sait aussi que, surtout au service, la diffé­rence est énorme. C’est une grande diffé­rence. Rien qu’au niveau de la vitesse de leurs dépla­ce­ments, de leur puis­sance… Mais certains de ses coups droits ont la même vitesse que ceux des hommes. »

Publié le samedi 6 décembre 2025 à 15:56

Article précédent
Brad Stine, coach de Tommy Paul, sur Jannik Sinner : « Je pense que l’une des raisons pour lesquelles il a gagné à Wimbledon est qu’il fait des choses diffé­rentes en fonc­tion de ce qu’il estime néces­saire pour pouvoir riva­liser avec Alcaraz »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.