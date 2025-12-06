Programmée le 28 décembre prochain à Dubaï, la « bataille des sexes » entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka approche à grands pas.
De passage dans le podcast « The Line », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, le co‐entraîneur de la numéro 1 mondiale, Jason Stacy, a mis en garde l’Australien.
« Nous nous entraînons parfois avec certains hommes, et elle s’en sort bien. Elle est forte et rapide. Mais elle sait aussi que, surtout au service, la différence est énorme. C’est une grande différence. Rien qu’au niveau de la vitesse de leurs déplacements, de leur puissance… Mais certains de ses coups droits ont la même vitesse que ceux des hommes. »
