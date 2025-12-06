Programmée le 28 décembre prochain à Dubaï, la « bataille des sexes » entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka approche à grands pas.

De passage dans le podcast « The Line », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, le co‐entraîneur de la numéro 1 mondiale, Jason Stacy, a mis en garde l’Australien.

« Nous nous entraî­nons parfois avec certains hommes, et elle s’en sort bien. Elle est forte et rapide. Mais elle sait aussi que, surtout au service, la diffé­rence est énorme. C’est une grande diffé­rence. Rien qu’au niveau de la vitesse de leurs dépla­ce­ments, de leur puis­sance… Mais certains de ses coups droits ont la même vitesse que ceux des hommes. »