Sorana Cirstea va vivre une dernière saison sur le circuit avant de mettre un terme à sa carrière. La joueuse roumaine de 35 ans, toujours 43e mondiale et ex‐21e, a annoncé la nouvelle sur Instagram.

« 2026 sera ma ving­tième saison sur le circuit en tant que profes­sion­nelle, je n’au­rais jamais pensé rester en compé­ti­tion aussi long­temps mais ces dernières saisons ont été mes plus heureuses sur le court et elles m’ont conduite à conti­nuer. Cependant, j’ai décidé que 2026 serait ma dernière saison. J’adore le tennis et lui suis recon­nais­sante pour tout ce qu’il m’a apporté. Il a permis à une petite fille de 4 ans qui tenait une raquette pour la première fois de vivre son rêve. »