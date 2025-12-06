Sorana Cirstea va vivre une dernière saison sur le circuit avant de mettre un terme à sa carrière. La joueuse roumaine de 35 ans, toujours 43e mondiale et ex‐21e, a annoncé la nouvelle sur Instagram.
« 2026 sera ma vingtième saison sur le circuit en tant que professionnelle, je n’aurais jamais pensé rester en compétition aussi longtemps mais ces dernières saisons ont été mes plus heureuses sur le court et elles m’ont conduite à continuer. Cependant, j’ai décidé que 2026 serait ma dernière saison. J’adore le tennis et lui suis reconnaissante pour tout ce qu’il m’a apporté. Il a permis à une petite fille de 4 ans qui tenait une raquette pour la première fois de vivre son rêve. »
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 14:28