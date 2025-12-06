« Le tennis est le seul sport qui commence par un penalty (le service)… », regrettait récemment Toni Nadal qui a proposé de réduire la taille des raquettes.
Alors que Boris Becker et Carlos Alcaraz ont déjà exprimé leur désaccord avec l’oncle de Rafa, c’est au tour de Bjorn Borg de donner son avis sur la proposition de l’entraîneur espagnol.
« Il est difficile de changer les règles. Les coups sont de plus en plus puissants, c’est une réalité. Mais les joueurs sont de plus en plus grands. Le changement que je souhaite voir dans le tennis, c’est qu’il y ait plus d’argent distribué dans les tournois du Grand Chelem et sept semaines de repos avant la saison », a déclaré la légende suédoise lors d’une interview accordée à Marca.
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 13:27