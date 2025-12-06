« Le tennis est le seul sport qui commence par un penalty (le service)… », regret­tait récem­ment Toni Nadal qui a proposé de réduire la taille des raquettes.

Alors que Boris Becker et Carlos Alcaraz ont déjà exprimé leur désac­cord avec l’oncle de Rafa, c’est au tour de Bjorn Borg de donner son avis sur la propo­si­tion de l’en­traî­neur espagnol.

« Il est diffi­cile de changer les règles. Les coups sont de plus en plus puis­sants, c’est une réalité. Mais les joueurs sont de plus en plus grands. Le chan­ge­ment que je souhaite voir dans le tennis, c’est qu’il y ait plus d’argent distribué dans les tour­nois du Grand Chelem et sept semaines de repos avant la saison », a déclaré la légende suédoise lors d’une inter­view accordée à Marca.