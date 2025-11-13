Lors de son inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, dans laquelle il a plaidé pour un « ralen­tis­se­ment du jeu » et avancé une idée pour, selon lui, révo­lu­tionner le tennis moderne.

« Je propo­se­rais de jouer avec des raquettes plus petites. Ce serait plus facile pour les amateurs et plus diffi­cile pour les profes­sion­nels, et le jeu serait moins violent. La beauté du tennis réside dans la possi­bi­lité de voir le geste. Quand McEnroe ou Nastase jouaient, tout était là : le geste, la main, la tactique. Le tennis est le seul sport qui commence par un « penalty » : si vous servez bien, l’ad­ver­saire ne joue pas… Dans d’autres disci­plines, ils ont changé les règles pour rendre le spec­tacle plus attrayant ».