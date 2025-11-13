Lors de son interview accordée à la Gazzetta dello Sport, dans laquelle il a plaidé pour un « ralentissement du jeu » et avancé une idée pour, selon lui, révolutionner le tennis moderne.
« Je proposerais de jouer avec des raquettes plus petites. Ce serait plus facile pour les amateurs et plus difficile pour les professionnels, et le jeu serait moins violent. La beauté du tennis réside dans la possibilité de voir le geste. Quand McEnroe ou Nastase jouaient, tout était là : le geste, la main, la tactique. Le tennis est le seul sport qui commence par un « penalty » : si vous servez bien, l’adversaire ne joue pas… Dans d’autres disciplines, ils ont changé les règles pour rendre le spectacle plus attrayant ».
Publié le jeudi 13 novembre 2025 à 12:51