Dans le sport de très haut niveau tout peut aller très vite. À court de forme lors de la saison 2023, Amanda Anisimova faisait une grande pause sur le circuit, avant de revenir à son meilleur niveau et répondre aux attentes initiales des observateurs. En 2025, l’Américaine a remporté ses premiers titres en WTA 1000 à Doha et Pékin, et disputé deux finales en Grand Chelem (Wimbledon et US Open).
Dans les colonnes de Sports Illustrated, la quatrième joueuse mondiale est revenue sur cet épisode fondateur de sa carrière.
« J’avais juste besoin de ce temps pour me ressaisir. Au moment où j’ai pris ma pause , les gens m’ont dit : « Oh, accroche‐toi, ça va s’améliorer, essaie de tenir le coup. » Mais je pense que si j’avais fait ça, ça m’aurait fait reculer encore plus. Oui, je pense que c’était la meilleure décision que j’ai jamais prise. Et je pense que cela m’a également changé en tant que personne en dehors du court. Quand je suis revenu après ma pause, j’ai simplement évolué vers ce que je suis aujourd’hui, vers la personne que je suis, et je me sens plus à l’aise et plus libre avec moi‐même », a précisé la double finaliste en Majeur, dans des propos rapportés par Tennis World USA.
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 16:31