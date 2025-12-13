Dans le sport de très haut niveau tout peut aller très vite. À court de forme lors de la saison 2023, Amanda Anisimova faisait une grande pause sur le circuit, avant de revenir à son meilleur niveau et répondre aux attentes initiales des obser­va­teurs. En 2025, l’Américaine a remporté ses premiers titres en WTA 1000 à Doha et Pékin, et disputé deux finales en Grand Chelem (Wimbledon et US Open).

Dans les colonnes de Sports Illustrated, la quatrième joueuse mondiale est revenue sur cet épisode fonda­teur de sa carrière.

« J’avais juste besoin de ce temps pour me ressaisir. Au moment où j’ai pris ma pause , les gens m’ont dit : « Oh, accroche‐toi, ça va s’amé­liorer, essaie de tenir le coup. » Mais je pense que si j’avais fait ça, ça m’au­rait fait reculer encore plus. Oui, je pense que c’était la meilleure déci­sion que j’ai jamais prise. Et je pense que cela m’a égale­ment changé en tant que personne en dehors du court. Quand je suis revenu après ma pause, j’ai simple­ment évolué vers ce que je suis aujourd’hui, vers la personne que je suis, et je me sens plus à l’aise et plus libre avec moi‐même », a précisé la double fina­liste en Majeur, dans des propos rapportés par Tennis World USA.