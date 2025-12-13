Suiveuse atten­tive du circuit, Rennae Stubbs n’hé­site pas à commenter l’ac­tua­lité de la petite balle jaune. Dans son émis­sion The Rennae Stubbs Tennis Podcast, l’an­cienne numéro un mondiale en double a donné sa favo­rite pour l’Open d’Australie.

Pour l’an­cienne coach de Serena Williams, Elena Rybakina a de bonne chance de triom­pher à Melbourne. À noter que la Kazakh a terminé tambour battant l’exer­cice 2025, en s’ad­ju­geant les WTA Finals en restant invaincue.

« Rybakina a connu une année un peu mouve­mentée, mais je pense qu’il faudra la surveiller en Australie. Il y a quelques années, elle a battu Sabalenka à Brisbane, puis elle est venue jouer à Adélaïde, où elle s’est légè­re­ment blessée au tendon d’Achille et a perdu dans un tie‐break épique contre [Anna] Blinkova. Je pense que c’est là qu’elle aurait dû remporter l’Open d’Australie après ce qu’elle a fait à Sabalenka la semaine précé­dente, mais elle sera là et frap­pera fort. Et aucune joueuse ne veut l’af­fronter. Aucune joueuse. Elle n’a pas beau­coup de faiblesses, son service est énorme. Elle a proba­ble­ment le service le plus puis­sant et le meilleur du tennis féminin. Elle a l’un des meilleurs revers que j’ai jamais vus. Elle sera donc certai­ne­ment dans le coup à l’Open d’Australie », a commenté l’Australienne dans des propos relayés par The Tennis Gazette.