Suiveuse attentive du circuit, Rennae Stubbs n’hésite pas à commenter l’actualité de la petite balle jaune. Dans son émission The Rennae Stubbs Tennis Podcast, l’ancienne numéro un mondiale en double a donné sa favorite pour l’Open d’Australie.
Pour l’ancienne coach de Serena Williams, Elena Rybakina a de bonne chance de triompher à Melbourne. À noter que la Kazakh a terminé tambour battant l’exercice 2025, en s’adjugeant les WTA Finals en restant invaincue.
« Rybakina a connu une année un peu mouvementée, mais je pense qu’il faudra la surveiller en Australie. Il y a quelques années, elle a battu Sabalenka à Brisbane, puis elle est venue jouer à Adélaïde, où elle s’est légèrement blessée au tendon d’Achille et a perdu dans un tie‐break épique contre [Anna] Blinkova. Je pense que c’est là qu’elle aurait dû remporter l’Open d’Australie après ce qu’elle a fait à Sabalenka la semaine précédente, mais elle sera là et frappera fort. Et aucune joueuse ne veut l’affronter. Aucune joueuse. Elle n’a pas beaucoup de faiblesses, son service est énorme. Elle a probablement le service le plus puissant et le meilleur du tennis féminin. Elle a l’un des meilleurs revers que j’ai jamais vus. Elle sera donc certainement dans le coup à l’Open d’Australie », a commenté l’Australienne dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 14:10