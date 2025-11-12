Alors que beaucoup de joueurs, parmi lesquels Carlos Alcaraz, se plaignent régulièrement d’un calendrier jugé « surchargé », Toni Nadal a pointé du doigt un autre problème lors de son interview accordée à la Gazzetta dello Sport.
« Ce n’est pas une question de calendrier. Beaucoup ne seront pas d’accord, mais le vrai problème est que la balle va toujours trop vite. Ce n’est pas une question de quantité, mais d’intensité et de violence du geste. Il n’y a presque plus de joueurs « tactiques » comme Coria ou Gaudio, qui cherchaient à construire le jeu. Aujourd’hui, c’est souvent juste une compétition pour savoir qui frappe le plus fort. Et quand vous faites des gestes aussi rapides, quand vous arrivez à toute vitesse sur une balle, que vous freinez et redémarrez, il est facile que le corps atteigne ses limites et se blesse. Je pense qu’il faudrait essayer de ralentir un peu le jeu. »
