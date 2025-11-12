AccueilATPToni Nadal répond indirectement à Alcaraz : "Ce n'est pas une question...
Toni Nadal répond indi­rec­te­ment à Alcaraz : « Ce n’est pas une ques­tion de calen­drier. Beaucoup ne seront pas d’ac­cord, mais il y a un autre vrai problème »

Alors que beau­coup de joueurs, parmi lesquels Carlos Alcaraz, se plaignent régu­liè­re­ment d’un calen­drier jugé « surchargé », Toni Nadal a pointé du doigt un autre problème lors de son inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport.

« Ce n’est pas une ques­tion de calen­drier. Beaucoup ne seront pas d’ac­cord, mais le vrai problème est que la balle va toujours trop vite. Ce n’est pas une ques­tion de quan­tité, mais d’in­ten­sité et de violence du geste. Il n’y a presque plus de joueurs « tactiques » comme Coria ou Gaudio, qui cher­chaient à construire le jeu. Aujourd’hui, c’est souvent juste une compé­ti­tion pour savoir qui frappe le plus fort. Et quand vous faites des gestes aussi rapides, quand vous arrivez à toute vitesse sur une balle, que vous freinez et redé­marrez, il est facile que le corps atteigne ses limites et se blesse. Je pense qu’il faudrait essayer de ralentir un peu le jeu. »

Publié le mercredi 12 novembre 2025 à 12:57

