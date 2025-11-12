Jim Courier, consultant pour Tennis Channel, a désigné deux joueurs susceptibles de venir perturber la domination actuelle de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, vainqueurs des huit derniers tournois du Grand Chelem.
« Qui va s’améliorer ? Est‐ce Jack Draper, qui a si bien joué pour remporter Indian Wells, puis a connu de graves problèmes de blessures ? Il a été absent pendant une grande partie de la seconde moitié de la saison. Sera‐t‐il capable de revenir et d’être une force avec laquelle il faudra compter l’année prochaine ? Peut‐être, nous verrons bien. Ben Shelton, titré au Canada, va‐t‐il être celui qui va percer ? Nous ne le savons pas. Ce ne sera peut‐être pas le cas, et le duopole pourrait perdurer pendant un certain temps. Mais d’autres joueurs pourraient venir s’ajouter à la liste », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial dans des propos relayés par Tennis Uptodate.
