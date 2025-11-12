Jim Courier, consul­tant pour Tennis Channel, a désigné deux joueurs suscep­tibles de venir perturber la domi­na­tion actuelle de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, vain­queurs des huit derniers tour­nois du Grand Chelem.

« Qui va s’amé­liorer ? Est‐ce Jack Draper, qui a si bien joué pour remporter Indian Wells, puis a connu de graves problèmes de bles­sures ? Il a été absent pendant une grande partie de la seconde moitié de la saison. Sera‐t‐il capable de revenir et d’être une force avec laquelle il faudra compter l’année prochaine ? Peut‐être, nous verrons bien. Ben Shelton, titré au Canada, va‐t‐il être celui qui va percer ? Nous ne le savons pas. Ce ne sera peut‐être pas le cas, et le duopole pour­rait perdurer pendant un certain temps. Mais d’autres joueurs pour­raient venir s’ajouter à la liste », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial dans des propos relayés par Tennis Uptodate.