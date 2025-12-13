Parmi les révé­la­tions de la saison, Learner Tien s’est fait un nom auprès du grand public en début de saison. Au deuxième tour de l’Open d’Australie, il écar­tait Daniil Medvedev, fina­liste sortant.

Présent à Djeddah pour disputer les Next Gen ATP Finals, réunis­sant les huit meilleurs joueurs de moins de 22 ans, l’Américain n’a pas caché son ambi­tion de marquer l’his­toire de la petite balle jaune.

« Je veux être grand. Je veux accom­plir des choses impor­tantes dans le sport. Je ne veux pas me fixer de limite mini­male ou maxi­male. Pour moi, il n’y a pas de condi­tion obli­ga­toire sans laquelle ma carrière serait consi­dérée comme un échec. Je ne pense tout simple­ment pas en ces termes », a souligné le 28e joueur mondial, dans des propos relayés par Championat.