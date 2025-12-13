Parmi les révélations de la saison, Learner Tien s’est fait un nom auprès du grand public en début de saison. Au deuxième tour de l’Open d’Australie, il écartait Daniil Medvedev, finaliste sortant.
Présent à Djeddah pour disputer les Next Gen ATP Finals, réunissant les huit meilleurs joueurs de moins de 22 ans, l’Américain n’a pas caché son ambition de marquer l’histoire de la petite balle jaune.
« Je veux être grand. Je veux accomplir des choses importantes dans le sport. Je ne veux pas me fixer de limite minimale ou maximale. Pour moi, il n’y a pas de condition obligatoire sans laquelle ma carrière serait considérée comme un échec. Je ne pense tout simplement pas en ces termes », a souligné le 28e joueur mondial, dans des propos relayés par Championat.
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 13:02