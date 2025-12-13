Redescendu au 30e rang mondial, Frances Tiafoe a réalisé un exer­cice 2026 déce­vant, avec en toile de fond une élimi­na­tion précoce au troi­sième tour de l’US Open. A New‐York, l’Américain avait habitué le public à de sacrées perfor­mances ces dernières années.

Assez logi­que­ment, « Big Foe » avait mis un terme à sa saison préma­tu­ré­ment, après la tournée asia­tique. De passage dans le podcast Served with Andy Roddick, il est revenu sur cette décision.

« L’US Open cette année n’a pas été tout à fait ce à quoi je m’at­ten­dais. Puis, en Asie, j’ai raté la Coupe Laver, et la Coupe Davis n’a pas été terrible non plus. À un moment donné, j’ai simple­ment décidé : tant pis, je vais terminer la saison plus tôt. Mais pour­quoi ne pas faire un choix et consa­crer plus de temps à la prépa­ra­tion de la nouvelle saison ? J’ai décidé de changer mes habi­tudes, de travailler mon jeu. Quand on joue constam­ment des tour­nois pendant deux semaines, il est diffi­cile de progresser, on ne pense qu’au prochain match. Je voulais une autre approche, un autre état d’es­prit. Aujourd’hui, une seule chose compte pour moi : essayer de remporter un tournoi du Grand Chelem, revenir dans le top 10 et passer mes meilleures années au sommet. C’est pour cela que j’ai terminé la saison plus tôt ».