Redescendu au 30e rang mondial, Frances Tiafoe a réalisé un exercice 2026 décevant, avec en toile de fond une élimination précoce au troisième tour de l’US Open. A New‐York, l’Américain avait habitué le public à de sacrées performances ces dernières années.
Assez logiquement, « Big Foe » avait mis un terme à sa saison prématurément, après la tournée asiatique. De passage dans le podcast Served with Andy Roddick, il est revenu sur cette décision.
« L’US Open cette année n’a pas été tout à fait ce à quoi je m’attendais. Puis, en Asie, j’ai raté la Coupe Laver, et la Coupe Davis n’a pas été terrible non plus. À un moment donné, j’ai simplement décidé : tant pis, je vais terminer la saison plus tôt. Mais pourquoi ne pas faire un choix et consacrer plus de temps à la préparation de la nouvelle saison ? J’ai décidé de changer mes habitudes, de travailler mon jeu. Quand on joue constamment des tournois pendant deux semaines, il est difficile de progresser, on ne pense qu’au prochain match. Je voulais une autre approche, un autre état d’esprit. Aujourd’hui, une seule chose compte pour moi : essayer de remporter un tournoi du Grand Chelem, revenir dans le top 10 et passer mes meilleures années au sommet. C’est pour cela que j’ai terminé la saison plus tôt ».
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 11:55