Alors que Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka s’af­fron­te­ront le 28 décembre prochain à Dubaï dans une nouvelle bataille des sexes, qui de mieux que Billie Jean King, partie prenante de ce match exhi­bi­tion si parti­cu­lier, pour en parler ?

Tout a commencé lors­qu’en 1973, l’an­cien cham­pion améri­cain, Bobby Riggs, alors retraité et âgé de 55 ans, déclare publi­que­ment que le tennis féminin est si infé­rieur au tennis masculin qu’il est capable de battre n’im­porte quelle joueuse en activité.

Un défi relevé avec succès par Billie Jean King, fonda­trice de la WTA la même année, qui finira par s’im­poser en cinq sets contre le lauréat de l’édi­tion 1939 de Wimbledon. Une autre époque et un tout autre contexte pour l’Américaine, lauréate de 39 titres du Grand Chelem dont 12 en simple.

« La seule simi­li­tude, c’est que l’un est un garçon et l’autre une fille. C’est tout. Pour le reste, non, cela n’a rien à voir. Notre match concer­nait le chan­ge­ment social, culturel, là où nous en étions en 1973. Ce n’est pas le cas ici. J’espère que ce sera un grand match – je souhaite évidem­ment que Sabalenka gagne – mais ce n’est tout simple­ment pas la même chose. »