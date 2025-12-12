Nommée co‐directrice du tournoi de Madrid, Garbine Muguruza était de passage sur la COPE où elle a donné un avis très honnête sur la « bataille des sexes » entre Nick Kyrgios et Aryna Sabalenka, programmée le 28 décembre prochain à Dubaï.
« La supériorité des hommes ne repose pas seulement sur la puissance, mais aussi sur l’endurance physique, la musculature, beaucoup de choses. Je me souviens que je n’ai jamais réussi à battre mes frères, puis j’ai aussi eu des sparring partners masculins, qui n’étaient pas professionnels, et je n’ai jamais réussi à leur prendre un set. Un garçon qui est 1000e mondial ou qui n’a même pas de classement peut être très supérieur à une joueuse du top 10 du circuit WTA. Quand j’étais à mon meilleur niveau, en tant que numéro 1 mondiale, je n’aurais même pas battu un junior », a estimé la double lauréate en Grand Chelem dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le vendredi 12 décembre 2025 à 09:58