Après une saison déce­vante où il a chuté au clas­se­ment ATP (NDLR : Il est 16ème), le Russe fait le spec­tacle sur le circuit UTS à Londres.

En marge de cette exhi­bi­tion, il s’est prononcé au sujet de la domi­na­tion de l’Italien et de l’Espagnol. Ses propos ne sont pas dénués de sens.

« Carlos et Jannik sont clai­re­ment bien au‐dessus de tous les autres joueurs, c’est tout. Pour moi, ils jouent simple­ment au tennis. Ils ne jouent pas avec la peur au ventre ni en espé­rant que l’ad­ver­saire rate sa balle. Ils jouent juste au tennis, font la même chose et le score n’a aucune impor­tance. C’est ce qui les diffé­rencie des autres, à mon avis. »