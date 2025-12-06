Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrou­ve­ront quelques jours avant le début de l’Open d’Australie 2026 (18 janvier au 1er février), à l’oc­ca­sion d’un match d’ex­hi­bi­tion le 10 janvier prochain en Corée du Sud.

L’Italien a eu quelques mots pour son rival espa­gnol dans des propos accordés à Tennis Korea et relayés par Punto de Break.

« C’est l’un des meilleurs joueurs du circuit actuel, peut‐être même le meilleur. Jouer contre lui est toujours un défi, mais c’est aussi très amusant. Chaque match a une histoire et un rythme complè­te­ment diffé­rents, ce qui le rend encore plus passion­nant. Il est incroya­ble­ment rapide, il est donc diffi­cile de le déborder. De plus, il est très fort menta­le­ment, jouant chaque point comme si c’était le dernier. Ce sont les plus grands défis auxquels je suis confronté chaque fois que je joue contre lui »