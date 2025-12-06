Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouveront quelques jours avant le début de l’Open d’Australie 2026 (18 janvier au 1er février), à l’occasion d’un match d’exhibition le 10 janvier prochain en Corée du Sud.
L’Italien a eu quelques mots pour son rival espagnol dans des propos accordés à Tennis Korea et relayés par Punto de Break.
« C’est l’un des meilleurs joueurs du circuit actuel, peut‐être même le meilleur. Jouer contre lui est toujours un défi, mais c’est aussi très amusant. Chaque match a une histoire et un rythme complètement différents, ce qui le rend encore plus passionnant. Il est incroyablement rapide, il est donc difficile de le déborder. De plus, il est très fort mentalement, jouant chaque point comme si c’était le dernier. Ce sont les plus grands défis auxquels je suis confronté chaque fois que je joue contre lui »
Publié le samedi 6 décembre 2025 à 13:59