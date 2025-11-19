AccueilATPAlcaraz s'oppose à Toni Nadal : "Je ne suis pas d'accord avec...
ATP

Alcaraz s’op­pose à Toni Nadal : « Je ne suis pas d’ac­cord avec lui. Ce serait comme faire un pas en arrière »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

3489

« Le tennis est le seul sport qui commence par un penalty (le service)… »regret­tait récem­ment Toni Nadal qui a proposé de réduire la taille des raquettes.

Après Boris Becker, c’est au tour de Carlos Alcaraz d’ex­primer son désac­cord avec l’oncle de Rafa dans une inter­view accordée à Marca.

« Ce serait comme faire un pas en arrière. Le tennis a commencé avec des raquettes en bois, puis il est passé aux raquettes en métal, en alumi­nium, et main­te­nant nous avons d’autres types de raquettes qui permettent de faire plus d’ef­fets. Avant, on jouait plus à plat, avec plus de coupes, avec moins de vitesse. Au fil des ans, à l’époque de Rafa, on jouait déjà avec plus de vitesse qu’a­vant, et main­te­nant encore plus. Nous ne pouvons pas aller à l’en­contre de l’évo­lu­tion. Nous devons être physi­que­ment préparés à la vitesse à laquelle on joue. Je dirais que je ne suis pas d’ac­cord avec cette idée. »

Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 18:21

Article précédent
Zverev à un jour­na­liste : « À en juger par la façon dont tu poses la ques­tion, je comprends que tu attends une réponse que tu pourras publier. Eh bien… »
Article suivant
Federer : « Quand je suis rentré à la maison après ma défaite contre Djokovic en finale de Wimbledon 2019, les enfants se sont précités vers moi et je leur ai dit : ‘Hé, j’ai juste besoin de cinq minutes’ »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.