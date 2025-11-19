« Le tennis est le seul sport qui commence par un penalty (le service)… », regret­tait récem­ment Toni Nadal qui a proposé de réduire la taille des raquettes.

Après Boris Becker, c’est au tour de Carlos Alcaraz d’ex­primer son désac­cord avec l’oncle de Rafa dans une inter­view accordée à Marca.

« Ce serait comme faire un pas en arrière. Le tennis a commencé avec des raquettes en bois, puis il est passé aux raquettes en métal, en alumi­nium, et main­te­nant nous avons d’autres types de raquettes qui permettent de faire plus d’ef­fets. Avant, on jouait plus à plat, avec plus de coupes, avec moins de vitesse. Au fil des ans, à l’époque de Rafa, on jouait déjà avec plus de vitesse qu’a­vant, et main­te­nant encore plus. Nous ne pouvons pas aller à l’en­contre de l’évo­lu­tion. Nous devons être physi­que­ment préparés à la vitesse à laquelle on joue. Je dirais que je ne suis pas d’ac­cord avec cette idée. »