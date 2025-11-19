« Le tennis est le seul sport qui commence par un penalty (le service)… », regrettait récemment Toni Nadal qui a proposé de réduire la taille des raquettes.
Après Boris Becker, c’est au tour de Carlos Alcaraz d’exprimer son désaccord avec l’oncle de Rafa dans une interview accordée à Marca.
« Ce serait comme faire un pas en arrière. Le tennis a commencé avec des raquettes en bois, puis il est passé aux raquettes en métal, en aluminium, et maintenant nous avons d’autres types de raquettes qui permettent de faire plus d’effets. Avant, on jouait plus à plat, avec plus de coupes, avec moins de vitesse. Au fil des ans, à l’époque de Rafa, on jouait déjà avec plus de vitesse qu’avant, et maintenant encore plus. Nous ne pouvons pas aller à l’encontre de l’évolution. Nous devons être physiquement préparés à la vitesse à laquelle on joue. Je dirais que je ne suis pas d’accord avec cette idée. »
