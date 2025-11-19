À l’occasion de l’annonce de son intro­ni­sa­tion au Hall Of Fame en 2026, Roger Federer a accordé une inter­view au média Tages‐Anzeiger dans laquelle il a évoqué son état de forme avant de revenir sur sa célèbre défaite contre Novak Djokovic en finale de Wimbledon 2019, malgré deux balles de match en sa faveur sur son service.

Journaliste : « Pour de nombreux fans de Federer, cette défaite a été trau­ma­ti­sante. »

Federer : « Pas pour moi. Je me suis dit : à partir de main­te­nant, ce n’est plus qu’un bon souvenir. J’ai fait un super tournoi. J’ai battu Rafa en demies. La dernière chose que je voulais, c’était me rendre fou à cause de ça. Je ne méri­tais pas ça, parce que j’avais vrai­ment bien joué. Je me souviens encore de mon retour à la maison après la finale et des enfants qui se sont préci­pités vers moi. Je leur ai dit : ‘Hé, j’ai juste besoin de cinq minutes.’ J’avais besoin de me défouler un peu et de m’al­longer sur le lit. Puis je suis descendu dans le salon. Il y avait 30 personnes et nous avons passé une bonne soirée ensemble. »