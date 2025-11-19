À l’occasion de l’annonce de son intronisation au Hall Of Fame en 2026, Roger Federer a accordé une interview au média Tages‐Anzeiger dans laquelle il a exprimé sa volonté de jouer des exhibitions, peut‐être dès l’année prochaine.
« Mon genou va mieux. Je joue à nouveau beaucoup plus au tennis. Cet été, j’ai joué occasionnellement avec Ivo Heuberger (un ancien joueur professionnel suisse). Comme mes enfants jouent plus souvent et mieux maintenant, je me joins à eux de temps en temps. Mon objectif est toujours de pouvoir rejouer quelques exhibitions. Peut‐être que quelque chose se passera en 2026. Je fais maintenant une mini‐préparation jusqu’à la fin de l’année. Je devrais peut‐être appeler Pierre (Paganini, son préparateur physique historique, ndlr) et lui demander : ‘Que dois‐je faire exactement maintenant ? J’ai tout oublié.’ (rires) Oui, je vais probablement l’appeler la semaine prochaine ! »
Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 13:14