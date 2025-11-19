AccueilATPRoger Federer : "Mon genou va mieux et j'ai un objectif. Peut-être...
Roger Federer : « Mon genou va mieux et j’ai un objectif. Peut‐être que quelque chose se passera en 2026… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

À l’oc­ca­sion de l’an­nonce de son intro­ni­sa­tion au Hall Of Fame en 2026, Roger Federer a accordé une inter­view au média Tages‐Anzeiger dans laquelle il a exprimé sa volonté de jouer des exhi­bi­tions, peut‐être dès l’année prochaine. 

« Mon genou va mieux. Je joue à nouveau beau­coup plus au tennis. Cet été, j’ai joué occa­sion­nel­le­ment avec Ivo Heuberger (un ancien joueur profes­sionnel suisse). Comme mes enfants jouent plus souvent et mieux main­te­nant, je me joins à eux de temps en temps. Mon objectif est toujours de pouvoir rejouer quelques exhi­bi­tions. Peut‐être que quelque chose se passera en 2026. Je fais main­te­nant une mini‐préparation jusqu’à la fin de l’année. Je devrais peut‐être appeler Pierre (Paganini, son prépa­ra­teur physique histo­rique, ndlr) et lui demander : ‘Que dois‐je faire exac­te­ment main­te­nant ? J’ai tout oublié.’ (rires) Oui, je vais proba­ble­ment l’ap­peler la semaine prochaine ! »

Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 13:14

