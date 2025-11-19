« Son arrêt, tout le monde sait que c’était à cause de crampes. Ça ne devrait pas se passer comme ça, il ne devrait pas s’arrêter », avait lâché Jaume Munar, remonté après sa défaite contre Arthur Fils au deuxième tour de Roland‐Garros en mai dernier.

Alors qu’il était en fait victime d’une frac­ture de fatigue au niveau du dos, et qu’il n’a pu rejouer que deux petits matchs offi­ciels depuis (à Toronto cet été), le Français n’en veut pas à l’Espagnol.

« (Sourire) C’est de bonne guerre. Il pensait que j’avais que des crampes. On savait dans l’équipe que j’étais blessé. Après lui, il ne peut pas le savoir », a déclaré Fils, descendu au 40e rang mondial, lors d’une inter­view accordée à 20 Minutes.

L’objectif semble désor­mais clair pour le joueur de 21 ans : être prêt pour le début de saison 2026.