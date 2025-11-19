« Son arrêt, tout le monde sait que c’était à cause de crampes. Ça ne devrait pas se passer comme ça, il ne devrait pas s’arrêter », avait lâché Jaume Munar, remonté après sa défaite contre Arthur Fils au deuxième tour de Roland‐Garros en mai dernier.
Alors qu’il était en fait victime d’une fracture de fatigue au niveau du dos, et qu’il n’a pu rejouer que deux petits matchs officiels depuis (à Toronto cet été), le Français n’en veut pas à l’Espagnol.
« (Sourire) C’est de bonne guerre. Il pensait que j’avais que des crampes. On savait dans l’équipe que j’étais blessé. Après lui, il ne peut pas le savoir », a déclaré Fils, descendu au 40e rang mondial, lors d’une interview accordée à 20 Minutes.
L’objectif semble désormais clair pour le joueur de 21 ans : être prêt pour le début de saison 2026.
