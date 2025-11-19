AccueilCoupe DavisSteve Darcis, au sujet de Moutet : "On a des joueurs qui...
Steve Darcis, au sujet de Moutet : « On a des joueurs qui jouent simple­ment. Lui, il a du talent, il fait autre chose. C’est pour ça qu’il est 35e mondial »

Steve a le sens de l’hu­mour et sa réponse sur le cas Moutet est plutôt bien réflé­chie. Si au début il répond par une pirouette sur le geste du trico­lore, il fait preuve de « sarcasme » par la suite, on adore.

« Je lui pète la gueule, j’en sais rien (sourires). Nous, on n’a pas des artistes comme Corentin. On a des joueurs qui jouent simple­ment. Lui, il a du talent, il fait autre chose. C’est pour ça qu’il est 35e mondial. Mon discours n’est pas diplo­ma­tique. C’est trop facile de dire :  »s’il avait pas fait ci »… S’il ne faisait pas ça, il ne serait pas 35e mondial. Il faut le prendre avec ses qualités et ses défauts »

Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 12:45

