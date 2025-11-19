Steve a le sens de l’humour et sa réponse sur le cas Moutet est plutôt bien réfléchie. Si au début il répond par une pirouette sur le geste du tricolore, il fait preuve de « sarcasme » par la suite, on adore.
« Je lui pète la gueule, j’en sais rien (sourires). Nous, on n’a pas des artistes comme Corentin. On a des joueurs qui jouent simplement. Lui, il a du talent, il fait autre chose. C’est pour ça qu’il est 35e mondial. Mon discours n’est pas diplomatique. C’est trop facile de dire : »s’il avait pas fait ci »… S’il ne faisait pas ça, il ne serait pas 35e mondial. Il faut le prendre avec ses qualités et ses défauts »
