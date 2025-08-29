Dans des propos tenus en conférence de presse et relayés par le média Express, Karolina Muchova a expliquée pourquoi elle s’était sentie bouleversée lors de son deuxième tour à l’US Open.
« Ce n’est pas lié au tennis, donc je n’aime pas trop en parler. Mais en face de mon banc, il y avait mon ex, qui apparaît parfois dans des endroits où il ne devrait pas être. Ça m’a fait un peu peur. Je lui ai demandé de partir, il ne l’a pas fait tout de suite mais a fini par s’en aller. C’est difficile de rester concentrée dans ces moments‐là », a expliqué la 13e joueuse mondiale, qui s’est néanmoins imposée en trois sets face à Sorana Cirstea : 7–6(0), 6–7(3), 6–4.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 21:39