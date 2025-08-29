AccueilUS OpenMuchova sur la présence de son ex-compagnon en tribunes : "Ça m'a...
Muchova sur la présence de son ex‐compagnon en tribunes : « Ça m’a fait peur. Il appa­raît parfois dans des endroits où il ne devrait pas être »

Par Baptiste Mulatier

Dans des propos tenus en confé­rence de presse et relayés par le média Express, Karolina Muchova a expli­quée pour­quoi elle s’était sentie boule­versée lors de son deuxième tour à l’US Open. 

« Ce n’est pas lié au tennis, donc je n’aime pas trop en parler. Mais en face de mon banc, il y avait mon ex, qui appa­raît parfois dans des endroits où il ne devrait pas être. Ça m’a fait un peu peur. Je lui ai demandé de partir, il ne l’a pas fait tout de suite mais a fini par s’en aller. C’est diffi­cile de rester concen­trée dans ces moments‐là », a expliqué la 13e joueuse mondiale, qui s’est néan­moins imposée en trois sets face à Sorana Cirstea : 7–6(0), 6–7(3), 6–4.

Publié le vendredi 29 août 2025 à 21:39

