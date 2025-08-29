Alors qu’il s’est imposé avec autorité face à Alexei Popyrin (6−3, 6–2, 6–2) au deuxième tour de l’US Open, Jannik Sinner a directement enchaîné avec une séance d’entraînement après sa victoire.
« Qu’est-ce que ce gars fait ici ? Il veut gagner 6–0, 6–0, 6–0, sinon ce n’est pas suffisant pour lui », a ironisé Alexander Zverev en voyant le numéro 1 mondial débarquer sur les courts d’entraînement.
Au troisième tour, Sinner affrontera Denis Shapovalov tandis qu’Alexander Zverev retrouvera Felix Auger‐Aliassime.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 21:14