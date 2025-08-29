AccueilUS OpenZverev sur Sinner à l'entraînement : "Qu’est-ce que ce gars fait ici...
US Open

Zverev sur Sinner à l’en­traî­ne­ment : « Qu’est-ce que ce gars fait ici ? Il veut gagner 6–0, 6–0, 6–0 sinon ce n’est pas suffi­sant pour lui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1265

Alors qu’il s’est imposé avec auto­rité face à Alexei Popyrin (6−3, 6–2, 6–2) au deuxième tour de l’US Open, Jannik Sinner a direc­te­ment enchaîné avec une séance d’en­traî­ne­ment après sa victoire.

« Qu’est-ce que ce gars fait ici ? Il veut gagner 6–0, 6–0, 6–0, sinon ce n’est pas suffi­sant pour lui », a ironisé Alexander Zverev en voyant le numéro 1 mondial débar­quer sur les courts d’entraînement.

https://twitter.com/Olly_Tennis_/status/1961436621816885608

Au troi­sième tour, Sinner affron­tera Denis Shapovalov tandis qu’Alexander Zverev retrou­vera Felix Auger‐Aliassime. 

Publié le vendredi 29 août 2025 à 21:14

Article précédent
Justine Henin n’épargne pas Tsitsipas : « On a un peu l’im­pres­sion d’être à la maternelle »
Article suivant
Muchova sur la présence de son ex‐compagnon en tribunes : « Ça m’a fait peur. Il appa­raît parfois dans des endroits où il ne devrait pas être »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.