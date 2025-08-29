Alors qu’il s’est imposé avec auto­rité face à Alexei Popyrin (6−3, 6–2, 6–2) au deuxième tour de l’US Open, Jannik Sinner a direc­te­ment enchaîné avec une séance d’en­traî­ne­ment après sa victoire.

« Qu’est-ce que ce gars fait ici ? Il veut gagner 6–0, 6–0, 6–0, sinon ce n’est pas suffi­sant pour lui », a ironisé Alexander Zverev en voyant le numéro 1 mondial débar­quer sur les courts d’entraînement.

Au troi­sième tour, Sinner affron­tera Denis Shapovalov tandis qu’Alexander Zverev retrou­vera Felix Auger‐Aliassime.