Après sa défaite contre Daniel Altmaier au troi­sième tour de l’US Open, Tsitsipas s’en est pris à son adver­saire, lui repro­chant l’uti­li­sa­tion d’un service à la cuillère, en décla­rant : « La prochaine fois que je viserai ton corps, ne viens pas te demander pourquoi. »

Sur Eurosport, Justine Henin a critiqué le compor­te­ment du Grec, battu en cinq sets.

« Altmaier a tout a fait le droit de faire un service à la cuillère. Je ne pense qu’il aurait réagi comme ça il y a un an ou deux (…) Il y a un petit souci d’égo : ‘moi on ne me fait pas un service à la cuillère’. Ça en dit long sur tout ce qu’il traverse depuis un moment. On a un peu l’im­pres­sion d’être à la mater­nelle presque », a réagi la septuple lauréate en Grand Chelem.