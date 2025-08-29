Après sa défaite contre Daniel Altmaier au troisième tour de l’US Open, Tsitsipas s’en est pris à son adversaire, lui reprochant l’utilisation d’un service à la cuillère, en déclarant : « La prochaine fois que je viserai ton corps, ne viens pas te demander pourquoi. »
Sur Eurosport, Justine Henin a critiqué le comportement du Grec, battu en cinq sets.
« Altmaier a tout a fait le droit de faire un service à la cuillère. Je ne pense qu’il aurait réagi comme ça il y a un an ou deux (…) Il y a un petit souci d’égo : ‘moi on ne me fait pas un service à la cuillère’. Ça en dit long sur tout ce qu’il traverse depuis un moment. On a un peu l’impression d’être à la maternelle presque », a réagi la septuple lauréate en Grand Chelem.
Publié le vendredi 29 août 2025 à 20:48