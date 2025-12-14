Lors du dernier épisode du podcast « The Tennis », le direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a évoqué la possi­bi­lité que Nick Kyrgios (aujourd’hui 672e mondial et absent depuis mars) obtienne une invi­ta­tion pour le premier Grand Chelem de l’année.

« Je ne sais pas, nous atten­dons de voir… Mais il joue, ce qui est bien, il a parti­cipé à des tour­nois prépa­ra­toires et je sais qu’il veut jouer cet été. Donc, s’il veut jouer cet été, cela signifie qu’il veut jouer l’Open d’Australie, mais il reste encore du chemin à parcourir. Je pense qu’il a dépassé la période de clas­se­ment protégé, donc il aura besoin d’une wild card pour jouer, à mon avis. »