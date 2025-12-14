Lors du dernier épisode du podcast « The Tennis », le directeur de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a évoqué la possibilité que Nick Kyrgios (aujourd’hui 672e mondial et absent depuis mars) obtienne une invitation pour le premier Grand Chelem de l’année.
« Je ne sais pas, nous attendons de voir… Mais il joue, ce qui est bien, il a participé à des tournois préparatoires et je sais qu’il veut jouer cet été. Donc, s’il veut jouer cet été, cela signifie qu’il veut jouer l’Open d’Australie, mais il reste encore du chemin à parcourir. Je pense qu’il a dépassé la période de classement protégé, donc il aura besoin d’une wild card pour jouer, à mon avis. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 10:26