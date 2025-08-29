En conférence de presse à l’US Open, où il va affronter Cameron Norrie au troisième tour, Novak Djokovic a évoqué les deux accomplissements les plus difficiles à réaliser selon lui dans le tennis.
« Il y a des débats sur quel est le challenge ultime au tennis. Avec mon expérience et ma carrière, les deux choses les plus dures sont : faire le Grand Chelem ou le Grand Chelem doré avec la médaille d’or aux JO et rester n°1 mondial pendant plusieurs années. Tous les joueurs ont pour objectif les Grands Chelems et cela demande beaucoup d’énergie pour en gagner. Jouer toujours bien constamment pour être un prétendant à la place de n°1 mondial, c’est le challenge ultime car cela demande une attention 24h sur 24 à chaque détail, sur le physique, la récupération, la préparation, le mental, l’entraînement. »
