En confé­rence de presse à l’US Open, où il va affronter Cameron Norrie au troi­sième tour, Novak Djokovic a évoqué les deux accom­plis­se­ments les plus diffi­ciles à réaliser selon lui dans le tennis.

« Il y a des débats sur quel est le chal­lenge ultime au tennis. Avec mon expé­rience et ma carrière, les deux choses les plus dures sont : faire le Grand Chelem ou le Grand Chelem doré avec la médaille d’or aux JO et rester n°1 mondial pendant plusieurs années. Tous les joueurs ont pour objectif les Grands Chelems et cela demande beau­coup d’énergie pour en gagner. Jouer toujours bien constam­ment pour être un préten­dant à la place de n°1 mondial, c’est le chal­lenge ultime car cela demande une atten­tion 24h sur 24 à chaque détail, sur le physique, la récu­pé­ra­tion, la prépa­ra­tion, le mental, l’entraînement. »