Ancien forma­teur des soeurs Williams, toujours très actif sur le réseau social X, Rick Macci a noté un point commun entre Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Look at the Joker Fed Rafa Carlos and Jannik. One common thread that is the staple to visit rare air. MOVEMENT. All 5 have this in the back pocket and on court moved like a rocket. @atptour — Rick Macci (@RickMacci) December 14, 2025

« Regardez le Joker, Fed, Rafa, Carlos et Jannik. Un point commun qui est essen­tiel pour atteindre des sommets rare­ment atteints. Le mouve­ment. Tous les cinq ont cela dans leur poche arrière et se déplacent comme des fusées sur le court », a souligné le célèbre entraî­neur américain.