Rick Macci : « Djokovic, Federer, Nadal, Alcaraz et Sinner ont tous un point commun »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Ancien forma­teur des soeurs Williams, toujours très actif sur le réseau social X, Rick Macci a noté un point commun entre Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Regardez le Joker, Fed, Rafa, Carlos et Jannik. Un point commun qui est essen­tiel pour atteindre des sommets rare­ment atteints. Le mouve­ment. Tous les cinq ont cela dans leur poche arrière et se déplacent comme des fusées sur le court », a souligné le célèbre entraî­neur américain. 

Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 08:50

