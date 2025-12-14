Jeudi, Rafael Nadal a subi une intervention chirurgicale à la main droite. Sur le réseau social X, le journaliste Benoît Maylin a réagi à cette annonce en exprimant son inquiétude face à l’usure du corps de l’Espagnol.
« Fou de voir que, 13 mois après son dernier match, Nadal paie encore les efforts fous subis par son corps. On savait pour son pied, et ses genoux. Cette fois, c’est sa main droite, opérée pour soigner une arthrose sévère. 912 semaines passées dans le Top 10, ça use. Courage Rafa. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 13:42