ATP

Benoît Maylin sur Nadal : « C’est fou de voir que, 13 mois après son dernier match, Rafa paie encore les efforts fous subis par son corps… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

75

Jeudi, Rafael Nadal a subi une inter­ven­tion chirur­gi­cale à la main droite. Sur le réseau social X, le jour­na­liste Benoît Maylin a réagi à cette annonce en expri­mant son inquié­tude face à l’usure du corps de l’Espagnol.

« Fou de voir que, 13 mois après son dernier match, Nadal paie encore les efforts fous subis par son corps. On savait pour son pied, et ses genoux. Cette fois, c’est sa main droite, opérée pour soigner une arthrose sévère. 912 semaines passées dans le Top 10, ça use. Courage Rafa. »

Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 13:42

