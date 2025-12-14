À 69 ans, Bjorn Borg a décidé de partager ses Mémoires dans une autobiographie, écrite par son épouse, Patricia Ostfeldt. La légende suédoise a expliqué ce choix lors d’une interview accordée à Marca.
« Dans les années 90, j’avais reçu des offres de maisons d’édition anglaises et américaines. Je n’étais pas prêt. Elles continuaient d’insister, mais je restais sur ma position. Ma femme Patricia adore lire et écrire. Quand j’écrivais quelque chose, je lui montrais toujours pour avoir son avis. C’est alors qu’un jour, pendant le dîner, il y a trois ans, je lui ai proposé d’écrire mon autobiographie. Le lendemain, elle m’a dit qu’elle était prête. Personne ne me connaît mieux qu’elle. Nous sommes ensemble depuis 25 ans. Elle sait comment je suis, ce que j’aime, ce que je n’aime pas… Elle connaît le monde du tennis et les joueurs. Elle m’a accompagné dans les tournois du Grand Chelem… Tout a commencé ici. »
