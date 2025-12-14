AccueilATPBjorn Borg explique sa décision : "Pendant un dîner, il y a...
ATP

Bjorn Borg explique sa déci­sion : « Pendant un dîner, il y a trois ans, j’ai demandé à ma femme ce qu’elle en pensait. Et le lende­main, elle m’a dit qu’elle était prête »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

143

À 69 ans, Bjorn Borg a décidé de partager ses Mémoires dans une auto­bio­gra­phie, écrite par son épouse, Patricia Ostfeldt. La légende suédoise a expliqué ce choix lors d’une inter­view accordée à Marca.

« Dans les années 90, j’avais reçu des offres de maisons d’édi­tion anglaises et améri­caines. Je n’étais pas prêt. Elles conti­nuaient d’in­sister, mais je restais sur ma posi­tion. Ma femme Patricia adore lire et écrire. Quand j’écri­vais quelque chose, je lui montrais toujours pour avoir son avis. C’est alors qu’un jour, pendant le dîner, il y a trois ans, je lui ai proposé d’écrire mon auto­bio­gra­phie. Le lende­main, elle m’a dit qu’elle était prête. Personne ne me connaît mieux qu’elle. Nous sommes ensemble depuis 25 ans. Elle sait comment je suis, ce que j’aime, ce que je n’aime pas… Elle connaît le monde du tennis et les joueurs. Elle m’a accom­pagné dans les tour­nois du Grand Chelem… Tout a commencé ici. »

Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 13:17

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Benoît Maylin sur Nadal : « C’est fou de voir que, 13 mois après son dernier match, Rafa paie encore les efforts fous subis par son corps… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.