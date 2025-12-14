À 69 ans, Bjorn Borg a décidé de partager ses Mémoires dans une auto­bio­gra­phie, écrite par son épouse, Patricia Ostfeldt. La légende suédoise a expliqué ce choix lors d’une inter­view accordée à Marca.

« Dans les années 90, j’avais reçu des offres de maisons d’édi­tion anglaises et améri­caines. Je n’étais pas prêt. Elles conti­nuaient d’in­sister, mais je restais sur ma posi­tion. Ma femme Patricia adore lire et écrire. Quand j’écri­vais quelque chose, je lui montrais toujours pour avoir son avis. C’est alors qu’un jour, pendant le dîner, il y a trois ans, je lui ai proposé d’écrire mon auto­bio­gra­phie. Le lende­main, elle m’a dit qu’elle était prête. Personne ne me connaît mieux qu’elle. Nous sommes ensemble depuis 25 ans. Elle sait comment je suis, ce que j’aime, ce que je n’aime pas… Elle connaît le monde du tennis et les joueurs. Elle m’a accom­pagné dans les tour­nois du Grand Chelem… Tout a commencé ici. »