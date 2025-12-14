Dans un nouveau post Linkedln, Patrick Mouratoglou est revenu sur l’immense exploit de Valentin Vacherot, vainqueur du dernier Masters 1000 de Shanghai.
« Il a enfin saisi sa chance. Avant, il était plus défensif, plus réactif. À Shanghai, il a pris une décision, et il l’a admis lui‐même : quand une occasion se présente, il faut la saisir. Et cela a immédiatement porté ses fruits. Cela me rappelle Gaël Monfils lorsqu’il était junior et qu’il a commencé à gagner. Il m’a dit un jour : ‘J’ai compris quelque chose.’ Pas intellectuellement, mais intuitivement. ‘Je peux jouer avec ces gars‐là. J’ai tout ce qu’il faut pour rivaliser.’ Certains joueurs ressentent cela à un moment donné, et cela change leur trajectoire. Valentin semble avoir atteint ce moment. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 12:50